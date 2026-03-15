В Свердловской области смерть водителя за рулём привела к ДТП
В Ирбитском районе Свердловской области автомобиль съехал в кювет, водитель погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла на 87-м километре трассы Камышлов — Тавда. По предварительной информации, 63-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет.
Находившаяся в машине супруга водителя рассказала, что у него резко ухудшилось самочувствие. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Его жена не пострадала. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось об инциденте на парковке в Петербурге, где машина покатилась назад и раздавила пятилетнего ребёнка.
