09 марта 2026, 15:09

ДТП в Башкирии унесло жизни пяти человек, двое пострадали

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в Башкирии. Об этом сообщил в телеграм начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.