ДТП в Башкирии унесло жизни пяти человек, двое пострадали
Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в Башкирии. Об этом сообщил в телеграм начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.
По его информации, авария произошла в Караидельском районе на 72-м километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. Там столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris.
От удара на месте скончались водитель «Лады» и двое пассажиров, а также водитель иномарки и его пассажир. Двух пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
