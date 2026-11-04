В тайге охотники застряли вместе с телом друга
В Курагинском районе Красноярского края группа охотников не может выбраться из тайги уже неделю. Мужчины находятся вдали от населенных пунктов вместе с телом друга, которого задрал медведь, пишет Mash.
По данным канала, в конце октября Виталий Елфимов отправился проверить избу и столкнулся с диким зверем. Его 29-летний напарник Юрий пошел по его следам, застрелил медведя и обнаружил тело. Вернуться он не смог: до ближайшего села — 160 километров, при себе у мужчины оставались несколько патронов и запас еды на неделю, при этом опыта охоты и выживания в тайге у него не было. В одиночестве он провел три дня.
На помощь Юрию отправились двое его друзей. Они проплыли по реке Казыр на аэролодке, затем прошли 15 километров пешком по снегу, однако, добравшись до товарища, также оказались заблокированы в тайге. Вернуться назад невозможно: на реке еще не встал лед.
Спасательную операцию можно провести только с помощью вертолета, но в последние дни погода ухудшилась — в районе несколько дней продолжается снегопад, в ряде населенных пунктов нет электричества. Сроки проведения операции пока неизвестны. В управлении МЧС по Красноярскому краю на момент публикации информацию не прокомментировали.
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