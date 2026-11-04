В тайге охотники застряли вместе с телом друга

04 ноября 2026, 22:00

Mash: в Красноярском крае охотники застряли в тайге с телом погибшего друга

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Курагинском районе Красноярского края группа охотников не может выбраться из тайги уже неделю. Мужчины находятся вдали от населенных пунктов вместе с телом друга, которого задрал медведь, пишет Mash.