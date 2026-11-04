Обвиняемого в хищении миллиардов китайца экстрадировали из России в КНР
Гражданина Китая, объявленного в международный розыск по обвинению в незаконном привлечении средств населения и присвоении нескольких миллиардов юаней, экстрадировали из России на родину. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По информации китайской стороны, с 2018 по 2024 год учредитель компании активно продвигал и продавал финансовые продукты, обещая доходность до 11,5% годовых. Не имея одобрения регулирующих органов и квалификации для привлечения публичных депозитов, злоумышленник предлагал вложения в проекты, среди которых были как реальные, так и фиктивные. В результате фигурант присвоил депозиты на общую сумму несколько миллиардов юаней, а инвесторы понесли убытки.
«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина указанного государства. Он находился в международном розыске по обвинению в незаконном привлечении денежных средств населения», — сказала Волк.
По указанному факту возбудили уголовное дело. Обвиняемый покинул страну, и его объявили в международный розыск. Год назад фигуранта задержали на территории России, в Татарстане.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос компетентных органов КНР о выдаче разыскиваемого, он в сопровождении китайского конвоя будет доставлен в Пекин», — добавила представитель ведомства.