Грузовик спровоцировал аварию с шестью машинами в Архангельской области

23 октября 2026, 00:45

Два человека пострадали в аварии с грузовиком под Архангельском

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

В Архангельской области произошло крупное дорожно‑транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.