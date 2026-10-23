Грузовик спровоцировал аварию с шестью машинами в Архангельской области
В Архангельской области произошло крупное дорожно‑транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительной информации, виновником цепочки столкновений стал водитель грузовика «МАЗ» с прицепом. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. Из-за этого в ДТП оказались вовлечены ещё четыре машины. Травмы различной степени тяжести получили два водителя, их состояние уточняется.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняются детали аварии, в том числе возможные причины потери управления водителем грузовика.
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