В Таиланде убийцам Назимовых предъявили обвинения по делу о расправе над семьей
Прокуратура Паттайи передала в суд обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении преступной группы, фигуранты которого ранее признались в убийстве граждан России — 22-летней Дианы Назимовой и её брата Романа. Об этом сообщает газета Matichon.
Второе дело связано с расправой над семьёй из трёх граждан Таиланда, совершённой в конце июня — за месяц до нападения на россиян. Раскрыть это преступление удалось в ходе расследования обстоятельств гибели Назимовых после задержания главных подозреваемых — Тханы Кыттхонга и Тхонгчая Синина. Суд принял дело к производству и назначил заседание для заслушивания показаний обвиняемых на 26 октября.
По данным следствия, в ночь с 27 на 28 июня четверо злоумышленников, вооружившись револьвером, проникли в частный дом в районе Хуай-Яй на юге Паттайи. Кыттхонг и Синин оделись в жилеты с надписью «Полиция». Выдав себя за сотрудников правоохранительных органов, нападавшие надели наручники на главу семьи, связали верёвками его жену и их 18-летнюю дочь. Бандиты похитили их мобильные телефоны и ценные вещи, после чего на принадлежавшем семье пикапе вывезли всех троих в кокосовую рощу, где убили и закопали тела неподалёку от места, где позже обнаружились останки россиян. Фигурантам предъявили обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса Таиланда, включая предумышленное убийство, вооружённый разбой в ночное время, похищение людей, незаконное присвоение полномочий должностного лица и сокрытие тел.
Сестра убитого главы семейства Присана ранее в беседе с корреспондентом ТАСС выступила за применение смертной казни в отношении убийц. В провинциальном суде Паттайи во вторник состоялось заседание по делу об убийстве Назимовых. Кыттхонг и Синин после оглашения обвинительного заключения признали вину по всем девяти пунктам обвинения. На предыдущем заседании 1 октября оба фигуранта отрицали обвинение в предумышленном убийстве по предварительному сговору, а Кыттхонг отказывался признавать вину в изнасиловании. Очередное судебное заседание, на котором запланировали допрос свидетелей, назначили на 30 ноября.
Читайте также: