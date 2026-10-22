В Таиланде убийцам Назимовых предъявили обвинения по делу о расправе над семьей

22 октября 2026, 22:59

Matichon: В Таиланде убийцам Назимовых предъявили обвинения в убийстве семьи

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Прокуратура Паттайи передала в суд обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении преступной группы, фигуранты которого ранее признались в убийстве граждан России — 22-летней Дианы Назимовой и её брата Романа. Об этом сообщает газета Matichon.