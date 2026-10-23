Младенец погиб под колёсами автомобиля в Ингушетии
В Ингушетии дорожно‑транспортное происшествие унесло жизнь ребёнка. Как сообщили в региональном управлении МВД и прокуратуре, авария случилась 22 октября вечером на 572‑м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе Назрани.
По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил женщину, которая переходила проезжую часть с младенцем в коляске. Переход осуществлялся в неположенном месте на участке дороги, где отсутствовало освещение. В коляске находился ребёнок 2025 года рождения.
В результате наезда малыш погиб, а женщина получила травмы различной степени тяжести. После аварии пострадавшую доставили в больницу.
Правоохранительные органы разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Проверку по факту ДТП проводят сотрудники МВД прокуратура.
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