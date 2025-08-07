Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Ульяновской области

07 августа 2025, 17:36

Грузовик и пассажирский поезд столкнулись на перегоне станции Обамза — Блок-пост

Фото: медиасток.рф

Седьмого августа в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции Обамза — Блок-пост (Мелекесский район Ульяновской области), произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 354 сообщением Имеретинский курорт — Пермь. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.