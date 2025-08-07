Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Ульяновской области
Седьмого августа в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции Обамза — Блок-пост (Мелекесский район Ульяновской области), произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 354 сообщением Имеретинский курорт — Пермь. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате инцидента грузовой автомобиль получил технические повреждения, пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет, водитель тоже цел. Поезд продолжил движение с задержкой 33 минуты. Движение других составов не было нарушено.
Следственный отдел на транспорте центрального МСУТ СК России проводит проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). На месте работают транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
