На Филиппинах найдено тело убитой экс-королевы красоты Аррадазе
Полиция Филиппин подтвердила гибель 35-летней Акини Аррадазе, бывшей королевы красоты, которая была похищена несколько дней назад. Тело с признаками насильственной смерти обнаружил местный рыбак у побережья острова Лейте, сообщает издание MS News.
По данным регионального управления полиции, жертва была связана. Личность Аррадазе установили по характерным татуировкам, что позже подтвердили родственники.
Следствие установило, что трое вооружённых мужчин силой затолкали женщину в чёрный автомобиль во время похищения. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Ранее стало известно о том, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Полина Малинина найдена мёртвой в Нижнем Новгороде. Предварительно, причиной смерти является отравление наркотиками.
