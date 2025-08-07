Калининградца арестовали за хищение 58 млн рублей при реконструкции дамбы
Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца 37-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении 58,8 млн рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладной. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
По данным следствия, с 14 июля по 20 декабря 2023 года подозреваемый, действуя от имени ООО, заключил государственный контракт на реконструкцию правобережной дамбы в Гурьевском муниципальном округе, но не планировал выполнять работы. В результате заказчик понёс ущерб в 58 801 995 рублей.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой или в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В обоснование ареста следователь указал, что обвиняемый не проживает по месту регистрации, может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Расследование продолжается.
