Калининградца арестовали за хищение 58 млн рублей при реконструкции дамбы

07 августа 2025, 17:08

Фото: istockphoto / Vladimir Cetinski

Центральный районный суд Калининграда арестовал на два месяца 37-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении 58,8 млн рублей при реконструкции дамбы на реке Прохладной. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.