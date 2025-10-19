Грузовик столкнулся с тепловозом на переезде под Челябинском
В Челябинской области грузовик столкнулся с маневровым тепловозом на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
По предварительным данным, 19 октября около 17:30 на переезде между станциями Курамино и Устиново водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате аварии пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло. Железнодорожное движение не нарушено, пассажирские и грузовые поезда продолжают следовать по расписанию.
Сейчас специалисты проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки возможного ущерба.
