В Пермском крае вспыхнул пожар на подстанции Быгель
В Пермском крае пожар на трансформаторной подстанции «Быгель» оставил часть Березников без электроснабжения и воды. Об этом пишет «Интерфакс».
Вечером 19 октября в Единую диспетчерскую службу поступил сигнал о задымлении на подстанции. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили открытое пламя. Специалисты отключили напряжение и начали ликвидировать возгорание.
На тушении пожара работали 12 человек и три единицы техники. Пожарные устранили огонь, никто не пострадал. Позже энергетики подали электричество в жилые дома и социальные учреждения.
Водонасосные станции №17 и №18 сейчас выходят на рабочий режим. Городские троллейбусы снова начали курсировать по маршрутам. Телефонная связь и интернет в Березниках работают в штатном режиме. Специалисты выясняют причины технологического сбоя.
