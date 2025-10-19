Водитель упавшего с 91-метровой высоты пикапа выжил и сам вышел к спасателям
В США пикап упал в ущелье, водителю удалось выжить. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошёл на трассе Million Dollar Highway в штате Колорадо. Автомобиль сорвался в ущелье с высоты около 91 метра.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, спустились к автомобилю и обнаружили, что водитель практически не пострадал – он смог самостоятельно покинуть машину, которая упала на камни колёсами вверх. Его успешно эвакуировали из ущелья.
Дорога Million Dollar Highway, проходящая через горные перевалы, известна своими крутыми поворотами и опасными участками. Стоит отметить, что в 2025 году на этом участке дороги погибли уже три человека.
