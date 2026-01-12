В Приморье раскрыли схему мошенничества с японскими автомобилями

12 января 2026, 02:29

Фото: iStock/JuYochi

В Приморском крае правоохранители задержали группу аферистов, обманувших более 400 покупателей при продаже автомобилей из Японии. Общий ущерб от мошеннических действий составил 130 миллионов рублей.