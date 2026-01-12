В Приморье раскрыли схему мошенничества с японскими автомобилями
В Приморском крае правоохранители задержали группу аферистов, обманувших более 400 покупателей при продаже автомобилей из Японии. Общий ущерб от мошеннических действий составил 130 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, преступники размещали рекламные объявления о поставке транспортных средств из Японии по ценам существенно ниже рыночных, чем привлекали потенциальных покупателей. Договоры заключались в дистанционном режиме через сеть филиалов во Владивостоке и Находке, а в случае отказа от сделки предоплата оставалась у мошенников.
Когда клиенты получали автомобили, выяснялось, что технические параметры машины не соответствуют заявленным. При этом итоговая стоимость оказывается выше оговорённой.
Покупатели оказывались перед сложным выбором: либо принять автомобиль с недостатками, либо потерять уже уплаченные деньги. Многие соглашались на условия мошенников, чтобы не лишиться и денегв, и транспортного средства.
Правоохранительные органы задержали предполагаемых участников преступной схемы, среди которых – пять мужчин и две женщины. По факту мошенничества полиция возбудила уголовные дела.
