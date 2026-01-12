Пять человеческих голов с угрожающим посланием вывесили в Эквадоре

12 января 2026, 03:09

Фото: iStock/Kristyna Sydor

На популярном туристическом пляже в районе деревни Пуэрто‑Лопес (Эквадор) неизвестные вывесили пять человеческих голов. Рядом с останками находилась деревянная табличка с угрожающим текстом. Об этом сообщают местные средства массовой информации.





Пуэрто‑Лопес известен как одно из лучших мест для наблюдения за китами, привлекающее путешественников со всего мира. Однако за живописным фасадом скрывается мрачная реальность: местное население регулярно страдает от разборок между преступными группировками, борющимися за контроль над территорией.



Этот случай, по предварительной информации, не оказался исключением. Послание на табличке содержит угрозы в адрес одной из банд.



«Деревня принадлежит нам. Продолжайте грабить рыбаков и проводить "вакцинацию"», — говорится в сообщении.