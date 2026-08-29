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Грузовик вылетел с трассы и перевернулся в Амурской области, водитель погиб

Водитель грузовика погиб в результате аварии в Амурской области
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На подъезде к пункту пропуска Каникурган в Амурской области случилось ДТП с грузовым автомобилем. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.



Согласно полученной информации, водитель потерял контроль над машиной и врезался в леерное ограждение. После этого фура опрокинулась.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы из состава МЧС России и спасатели из Благовещенска. Специалисты стабилизировали грузовик, задействовав эвакуатор, а затем с помощью аварийно‑спасательного оборудования извлекли тело погибшего водителя.

Ранее в Подмосковье произошла смертельная авария. Легковые автомобили столкнулись на трассе М‑1 в районе посёлка Трёхгорка.

Александр Огарёв

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