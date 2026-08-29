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В США мать выстрелила 11-месячному сыну в лицо, чтобы отец не получил над ним опеку

В США мать застрелила сына, чтобы не отдавать его под опеку отца
Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

36‑летняя Мадлен Дейли из США убила своего 11‑месячного сына. Женщина пошла на преступление, чтобы не допустить передачи ребёнка отцу, сообщает New York Post.



Дейли нарушила судебное решение из-за того, что вывезла мальчика в Нью-Мексико. Когда полицейские обнаружили женщину в автодоме, она в панике забежала внутрь, а затем раздался хлопок. Мадлен выстрелила младенцу прямо в лицо из 9-мм пистолета.

Во время допроса женщина заявила, что считает содеянное «оправданным»: по её словам, так она хотела навсегда лишить отца и его родственников возможности видеться с ребёнком. Кроме того, Дейли утверждала, будто таким образом пыталась «защитить» сына от домогательств. Сейчас преступница находится под стражей, ей грозит пожизненное тюремное заключение.

Александр Огарёв

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