В США мать выстрелила 11-месячному сыну в лицо, чтобы отец не получил над ним опеку
36‑летняя Мадлен Дейли из США убила своего 11‑месячного сына. Женщина пошла на преступление, чтобы не допустить передачи ребёнка отцу, сообщает New York Post.
Дейли нарушила судебное решение из-за того, что вывезла мальчика в Нью-Мексико. Когда полицейские обнаружили женщину в автодоме, она в панике забежала внутрь, а затем раздался хлопок. Мадлен выстрелила младенцу прямо в лицо из 9-мм пистолета.
Во время допроса женщина заявила, что считает содеянное «оправданным»: по её словам, так она хотела навсегда лишить отца и его родственников возможности видеться с ребёнком. Кроме того, Дейли утверждала, будто таким образом пыталась «защитить» сына от домогательств. Сейчас преступница находится под стражей, ей грозит пожизненное тюремное заключение.
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