В США мать выстрелила 11-месячному сыну в лицо, чтобы отец не получил над ним опеку

29 августа 2026, 03:39

В США мать застрелила сына, чтобы не отдавать его под опеку отца

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

36‑летняя Мадлен Дейли из США убила своего 11‑месячного сына. Женщина пошла на преступление, чтобы не допустить передачи ребёнка отцу, сообщает New York Post.