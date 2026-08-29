Два человека погибли при столкновении автомобилей в Подмосковье
В Одинцовском городском округе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс‑службе Главного управления МЧС по Московской области.
Авария случилась на трассе М‑1 в районе посёлка Трёхгорка. Как уточнили в ведомстве, речь идёт о попутном столкновении. После того как на место прибыли спасатели и оценили ситуацию, стало известно о наличии погибших. При этом автодорога не была перекрыта, но движение на участке оказалось затруднено.
Источник РЕН ТВ утверждает, что жертвами аварии стали два человека. Кроме того, восемь пострадавших получили травмы различной степени тяжести.
Ранее на юго-западе Москвы мотоциклист сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
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