ГУ МЧС: В Тольятти случился пожар площадью 200 кв.м. на химзаводе «Куйбышевазот»

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В Тольятти спасатели тушат пожар площадью в 200 кв.м. в здании, где расположен химзавод «Куйбышевазот». Об этом со ссылкой на самарское ГУ МЧС сообщает РИА Новости. Огонь охватил кабели и насос на наружной установке очистки от СО2, указано в материале.
«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров», — приводят заявление регионального ГУ МЧС.Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет, огонь тушат 59 человек и 21 единица спецтехники, среди которых 38 спасателей и 14 машин МЧС.
На официальном сайте «Куйбышевазота» указано, что предприятие основали в 1955 году, и сейчас оно лидирует по выпуску капролактама и полиамида среди заводов России и Восточной Европы, а также является крупнейшим производителем специальных тканей.
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