В Раменском потушили горевшие на площади 150 кв. м. сарай и микроавтобус

Видео: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Подмосковные пожарные ликвидировали открытое горение в Раменском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«По системе 112 поступило сообщение о пожаре в селе Константиново. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению горящих сарая и микроавтобуса. Пожар был локализован на площади 150 кв. м., информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.Ранее о крупном пожаре в селе Константиново информировал телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Подмосковье, городской округ Раменское, село Константиново. Горит склад с горюче-смазочными материалами», – сообщал телеграм-канал.Как уточнили спасатели, сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.
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Лора Луганская