Губернатор Белгородской областил попал во время пробежки под обстрел ВСУ

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден спасаться от обстрела ВСУ в специальном убежище. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что во время утренней пробежки он услышал сигналы оповещения ракетной опасности и укрылся в конструкции, которые расположены по всему городу. Он также рассказал, что вместе с ним в укрытие направились жители Белгорода, которые в этот момент находились на улице.
Гдадков подчеркнул, что он в очередной раз убедился в эффективности решений, принимаемых государством.
Прежде в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Белгородской области десять снарядов из «Вампир». Все цели сбила российская ПВО.
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Гдадков подчеркнул, что он в очередной раз убедился в эффективности решений, принимаемых государством.
Прежде в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Белгородской области десять снарядов из «Вампир». Все цели сбила российская ПВО.
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Анастасия Хохлова