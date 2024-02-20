Губернатор Богомаз: ПВО сбила ещё два дрона ВСУ над Брянской областью

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Дежурная система противовоздушной обороны сбила ещё два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Дроны, по его словам, были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, жертв и разрушений при этом не зафиксировано.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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