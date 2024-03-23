Губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых над Брянской областью дронах ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что всего за один час утром 23 марта над Брянской областью были ликвидированы два БПЛА Вооружённых сил Украины — один в Почепском и один в Выгоничском районе региона. Ни в том, ни в другом случае, как пишут со слов губернатора СМИ, жертв и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Так, ранее в пятницу, 22 марта российское Министерство обороны сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской, а также о ликвидации над все той же Белгородчиной сразу 17-ти снарядов РСЗО Vampire. Также в результате падения дрона загорелась одна из колонн Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (YGP) в Самарской области.
А, например, за 10 дней до нынешнего, т.е. 13 марта 2024 года, системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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Так, ранее в пятницу, 22 марта российское Министерство обороны сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской, а также о ликвидации над все той же Белгородчиной сразу 17-ти снарядов РСЗО Vampire. Также в результате падения дрона загорелась одна из колонн Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (YGP) в Самарской области.
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Артем Путинцев