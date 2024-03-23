В Самарской области после падения дрона горит нефтеперерабатывающая установка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что всего за один час утром 23 марта над Брянской областью были ликвидированы два БПЛА Вооружённых сил Украины — один в Почепском и один в Выгоничском районе региона. Ни в том, ни в другом случае, как пишут со слов губернатора СМИ, жертв и разрушений нет.