В Самарской области после падения дрона горит нефтеперерабатывающая установка

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Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника. Об этом рассказали РИА Новостисо ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают пожарные.
Ранее очевидцы сообщали о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора.
Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что вначале был слышен громкий взрыв, а потом они увидели пламя от пожара. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Вечером в пятницу Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской.
В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Политик заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО», когда инфраструктура уничтожается ради достижения стратегических целей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что вначале был слышен громкий взрыв, а потом они увидели пламя от пожара. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Политик заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО», когда инфраструктура уничтожается ради достижения стратегических целей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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