Минобороны заявило о сбитых над Белгородчиной беспилотниках и 17 РСЗО Vampire

Фото: iStock/Oleg_Elkov
17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в российском военном ведомстве.Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской.
Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Читайте также:
Губернатор Шапша: В Калужской области обезврежены четыре БПЛА ВСУ
Губернатор Гусев: За ночь над Воронежской областью силы ПВО сбили более 30 БПЛА
ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
Артем Путинцев