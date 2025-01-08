Сенатор Карасин: Атака на Энгельс и Саратов — военно-полтические судороги режима

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Атака украинских БПЛА на Саратов и Энгельс подтверждает слабость противника. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Карасин назвал удары на Саратов и Энгельс военно-политическими судорогами режима Зеленского, свидетельством слабости и неуверенности. Сенатор считает, что эти судороги будут продолжаться некоторое время, а задача России – сократить время их действия.
В ночь на 8 января зафиксирована массированная атака украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия, где произошел пожар. Пострадавших нет.
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Александр Бойцов