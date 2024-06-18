Губернатор Голубев: Риска распространения пожара а Азове на другие объекты нет

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В Азовском районе Ростовской области пожарные борются с возгоранием резервуара с нефтепродуктами. Риск распространения огня на другие объекты отсутствует, так как пожар удалось локализовать.
Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале он также добавил, что к месту инцидента направлен пожарный поезд. Всего в тушении огня задействовано 73 человека из личного состава и 21 единица специальной техники.
Ранее во вторник, 18 июня, пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила о том, что пожарные ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, возникшее в результате атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Голубев уточнил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг окружающей среды. В настоящее время превышения допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано. Угрозы для местных жителей нет.
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Ранее во вторник, 18 июня, пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила о том, что пожарные ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, возникшее в результате атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Голубев уточнил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг окружающей среды. В настоящее время превышения допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано. Угрозы для местных жителей нет.
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Александр Бойцов