МО: Три БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью

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Российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в небе над Ростовской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что 7 июня силы ПВО пресекли очередную атаку киевского режима на Ростовскую область.
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Евгения Парфентьева