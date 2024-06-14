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В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Губернатор Голубев: ПВО отразила в Ростовской области массированную атаку дронов
14 июня 2024, 04:17
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил об этом в своём Телеграм-канале.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — написал он.
Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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#воздушная тревога
#дроны
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
14 июня 2024, 03:38

Фото: istock / Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». sandsun

Сирена воздушной тревоги звучит по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации государства.
По информации ресурса, тревога распространилась на все области в 3:07.

До этого украинские издания сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

До этого сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#воздушная тревога
#украина
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«Сдаюсь»: Как живут пленные бойцы ВСУ в спецтюрьмах строгого режима в зоне СВО
«Лента.ру» рассказала о жизни пленных бойцов ВСУ в спецтюрьмах
14 июня 2024, 03:27

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО содержатся тысячи военнопленных ВСУ. Обычно их обмен непубличный, а с начала взятия Авдеевки практически сошел на нет. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила своему коллеге на Украине Дмитрию Лубинцу список из пяти сотен военнопленных, которых российская сторона готова вернуть.
Вскоре стороны обменяли военнопленным по формуле «75 на 75», но затем процесс снова замедлился. Большая часть пленных ВСУ на родине считаются пропавшими без вести. Кто-то надеется попасть в следующий перечень на обмен, а кто-то принял свою участь и ожидает уголовного срока или возможности вступить в ВС РФ.

Как живут пленные в колониях, при каких обстоятельствах они сдались и чего ждут, рассказала «Лента.ру».

Обстановка «на зоне»

Все пленные выглядят похожими друг на друга: бритые головы, однотонные робы. Выделяется только один из них — старший в отряде в кепке с буквой Z.

Территория колонии разбита на несколько участков — камеры, внутренний двор, столовая, зал для чтения и храм.

Пленных заводят в кабинет бойцы спецназа ФСИН, лица которых спрятаны за балаклавами. Над колонией пролетают штурмовики Су-25 — и пленные вместе со спецназом поднимают головы вверх. В кабине дрожат занавески, а их окна открывается вид на внутренний двор колонии: некоторые заключенные греются на солнышке, другие чинят трубу во внутреннем дворе. День работают, день отдыхают.
«Да им тут нравится. Лучше, чем на передовой», — говорит конвоир.

Фото: istock /RobertAx

В маленьком тюремном храме военнопленные могут присоединиться к службе в разрешенные часы.

Пни выкорчеваны, бордюры побелены, а яблони окучены. Книжные полки в кабинете, куда заводят пленных, содержат книги на украинском языке, русские словари и советские учебники. Среди литературы — русская классика, научная фантастика и художественные произведения.

В обеденный час пленные ровным строем направляются в столовую. На обед первое и второе: суп, картофель, гарнир, хлеб и чай. По информации на 2022 год, в среднем один солдат обходится ДНР в 105 рублей в сутки. Чтобы съесть всю порцию, отводится порядка 20 минут. После обеда заключенные строятся в линейку по команде.
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Истории военнопленных ВСУ

Один из военнопленных по имени Руслан, уроженец Полтавской области, был мобилизован, выйдя из дома за хлебом. Через месяц оказался в Авдееве. До этого работал на пилораме. Руслану 37 лет, разведен, есть дочь.
«Увезли в военкомат, прошел комиссию, отправили воевать», — делится украинец.
Он рассказал, что учебная подготовка шла месяц: бегали по окопам, обучались стрельбе из автоматов. После обучения их прикомандировали к 110-й отдельной бригаде терробороны и отправили на дачи в Авдеевке.

Там Руслан нашел телефон, чтобы рассказать близким, где он находится. На календаре был декабрь, стоял холод. Позиции военных ВС РФ находились буквально в десяти метрах. Он сказал, что когда бойцов привезли на позицию, стало страшно.

Извиняясь за суржик, он сказал: «вчера ти живий, на следующий день неживий».
«Каждый день нас обстреливали, но я не разбирался откуда ци прилеты и як они называются. 20 дней в аду, один день отдыха, затем снова 20 дней в аду», — сказал он
Украинец добавил, что возле окопов тела погибших солдат лежали месяцами, их не доставали из-за вони и постоянной стрельбы. Так как Руслан легче переносил запах из-за давней работы на кладбище, он вытаскивал тела и передавать их в машину эвакуации, которая обычно вывозит раненых. Мужчина признался, что когда доставал «двухсотых», было ощущение, что все они «мясо».

Первую боевую выплату в размере 120 тысяч гривен (примерно 265 тысяч рублей) Руслан так и не получил. На 40-й день боевых действий, в ходе очередного штурма, в их окоп упали мины. Стоявшие рядом солдаты погибли, а Руслан попал в плен.
«Ноги были в крови, тело в крови, во рту ощущался вкус крови. Я не знал, куды деваться. Вышел из окопа и сказал: «Все, я сдаюсь», — сказал он.
Недавно Руслан сказал начальству колонии, что готов вступить в ВС России и хочет начать новую жизнь. Корреспондент издания спросил, что если напротив него окажется такой же мобилизованный из Полтавы, на что украинец не нашел ответа.
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Военнослужащий ВСУ Виталий 10 месяцев отслужил связистом, попал в плен под Авдеевкой и находится там больше года. Его мобилизовали в 2023 году, ранее он работал оператором станка на заводе в городе Коростень Житомирской области. В родном городе у него осталась мать.

Молодой человек, выглядящий лет на 20, говорит осторожно, стараясь верно подбирать слова, и избегает политических вопросов. Под штаниной украинца торчат контуры аппарата Илизарова, который ему установили медики.
«По нам стрелял танк, потом начался штурм. Было страшно, и все. В окоп закинули гранату, я даже боли не почувствовал. Лежал, и все. На третий день я сдался в плен. Я думал, что меня застрелят, - рассказал Виталий.
Четверым другим бойцам удалось сбежать, оставив его и еще одного мужчину в окопе. Пятеро человек убили в штурме.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Из-за ран Виталий не мог идти и даже ползти, и штурмовики тащили его на носилках.
«Мама, если ты меня будешь бачить, со мной все нормально. Я, короче, в плену. Если что, жди, я вернусь», — обратился к матери украинец.
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Судьба пленных бойцов ВСУ

Сдавшиеся солдаты ВСУ могут нести наказание, зависящее от обстоятельств их службы. В РФ существует несколько статей УК, по которым против них могут возбудить дело, — «Ведение агрессивной войны» (срок от 7 до 20 лет), «Наемничество» (от 3 до 7 лет) и «Реабилитация нацизма» (до 3 лет).

Однако большинство военнопленных ждут трудовые работы и заключение до окончания боевых действий. Когда пленные смогут вернуться домой — неизвестно. Татьяна Москалькова заявила, что обмен был приостановлен по причине регулярно появляющихся новых требований украинских переговорщиков.

При этом иногда пленные могут встретиться с близкими. В прошлом году уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова организовала свидание родственников в колонии — для этого им нужно было пересечь украинскую границу. Организовать встречу удалось за 2 месяца. С начала спецоперации Морозова получила еще 700 похожих заявок.

Некоторые сдавшихся украинские солдаты, которых мобилизовали на передовую не по своему желанию, не хотят попадать в обменные списки и возвращаться на Украину. Об этом говорил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

На сегодняшний день в украинском реестре числится больше 23 тысяч человек, пропавших без вести.

В последней законодательной реформе на Украине указано, дезертирство с позиций карается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет. В РФ за дезертирство военнослужащим грозит до 10 лет колонии.

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Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР
14 июня 2024, 02:54

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы по поводу смерти журналиста НТВ Валерия Кожина из-за атаки ВСУ.
«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала омбудсмен в своем Телеграм-канале.
13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что журналист телеканала НТВ Валерий Кожин скончался в медучреждение после того, как попал под обстрел со стороны украинских войск в Никитовском районе города.

До этого телеканал НТВ сообщил, что жизни корреспондента Алексея Ивлиева ничего не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
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США добились от пяти стран обязательств по передаче Киеву систем Patriot
США добились от пяти стран обязательств по передаче Украине систем Patriot
13 июня 2024, 22:43

Фото: iStock/MikeMareen

США получили от пяти государств обязательства относительно укрепления ПВО Украины путем передачи ей ракетных комплексов Patriot.
Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает информационное агентство ТАСС.

По словам американского президента, Вашингтон получил обязательства от пяти стран, и речь идет не только о системах Patriot. Также Украине будут переданы другие системы противовоздушной обороны.

Он также заявил, что другим странам, которые ждут от США системы ПВО, придется подождать. Самое важное сейчас — удовлетворить нужды ВСУ, заявил Байден.

Соответствующие заявления президент США сделал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.

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Байден сообщил об отсутствии оснований для отправки войск США на Украину
Байден: соглашение с Украиной не предусматривает отправку войск США
13 июня 2024, 22:41

Фото: сайт Кремля

Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск Штатов на Украину.
Об этом пишет агентство ТАСС. По словам президента США Джо Байдена, соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом направлено на укрепление военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Незадолго до этого американская газета The New York Times заявила, что войска государств НАТО могут поехать на Украину для обучения боевиков ВСУ.

При этом в начале мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с предложением призвать государства ввести войска в страну.

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ВС РФ уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост у Харькова
RusVesna: ВС РФ уничтожили мост у Харькова, снабжавший артиллерию ВСУ
13 июня 2024, 21:39

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.
Сообщение публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По данным канала, удар был нанесен высокоточной ракетой Х-38МЛЭ. Он пришелся по мосту через Печенежское водохранилище — важной артерии снабжения для Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что несколько пролетов моста из-за ракетного удара ушли под воду.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, вероятно, произошло поражение склада взрывчатых веществ.

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НТВ сообщил, что жизни корреспондента Ивлиева ничего не угрожает
13 июня 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Раненый в Горловке журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале ntvnews. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел журналистов со стороны ВСУ в Горловке целенаправленным ударом.
Дипломат отмечала, что на такие атаки обязаны реагировать международные организации. В частности, упоминались ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось.

Украинские националисты уже не в первый раз используют в качестве цели журналистов. Так, в апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.

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#смерть
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Блинкен сообщил, что соглашение по безопасности с Украиной заключат на 10 лет
Блинкен: соглашение США и Украины по безопасности будет подписано на 10 лет
13 июня 2024, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соглашение США и Украины по безопасности будет заключено на 10 лет.
Речь идет о документе, который планируется подписать на полях саммита Группы семи в Италии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, США будут поддерживать Украину в укреплении ее обороны в течение следующих 10 лет.

Этот документ поможет Украине вступить в НАТО, заявил ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны Группы семи на саммите альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности.

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#украина
#безопасность
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«Пусть писюны по башке настучат»: Милонов предложил оригинальную борьбу с ВСУ
Депутат Милонов предложил бить ВСУ резиновыми писюнами
13 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закидать боевиков ВСУ «резиновыми писюнами». С таким предложением парламентарий выступил в рамках беседы с «Говорит Москва». По мнению Милонова, таким образом можно избавиться от продукции магазинов для взрослых. В частности, Милонов предложил устроить этими «снарядами» бомбардировку.
«Надо взять весь товар из секс-шопов, погрузить на бомбардировщики и сбросить на войска ВСУ. Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат», – сказал депутат.

Как ранее сообщали в минобороны России, бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских радикалов при помощи артиллерии и беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса для защиты мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.

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