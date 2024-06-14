В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

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Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил об этом в своём Телеграм-канале.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — написал он.Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Алина Юрчак