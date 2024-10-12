Губернатор Гусев: В ДТП под Воронежем погиб депутат областной Думы Гапоненко

Фото: пресс-служба Воронежской областной думы
В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб генеральный директор производителя плодов и ягод «Острогожсксадпитомник», депутат областной Думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что смертельная авария произошла в Острогожском районе. Он также добавил, что в нынешнем созыве Воронежской областной думы погибший парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.
Гусев рассказал, что Евгений Гапоненко помогал с ремонтом, закупкой оборудования в школах, детских садах, учреждениях культуры региона. Он также поддерживал людей, вынужденно переехавших с Донбасса и волонтёров. Возглавляемое им предприятие стало одним из лучших садоводческих хозяйств России. На прилавках магазинов массово появились воронежские груши, алыча, малина, земляника, голубика.
Губернатор выразил соболезнования семье Гапоненко, коллективу «Острогожсксадпитомника» и всем жителям Острогожского района.
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Гусев рассказал, что Евгений Гапоненко помогал с ремонтом, закупкой оборудования в школах, детских садах, учреждениях культуры региона. Он также поддерживал людей, вынужденно переехавших с Донбасса и волонтёров. Возглавляемое им предприятие стало одним из лучших садоводческих хозяйств России. На прилавках магазинов массово появились воронежские груши, алыча, малина, земляника, голубика.
Губернатор выразил соболезнования семье Гапоненко, коллективу «Острогожсксадпитомника» и всем жителям Острогожского района.
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Александр Бойцов