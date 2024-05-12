Гладков: В Шебекино после атаки украинских дронов повреждена ЛЭП

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Село Шебекино в Белгородской области за утро 12 мая дважды подвергалось атаке украинских беспилотников. В результате повреждена линия электропередачи.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор также уточнил, что после второй атаки получили повреждения объекты на территории двух промышленных предприятий. На одном из них пострадала кровля производственного здания. На другом повреждено помещение столовой. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Гладков. На месте работают оперативные службы.
Из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались жители Шебекино, а также сел Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка. Аварийные и ремонтные бригады выехали к месту повреждения для устранения последствий атаки дронов, сообщил губернатор.
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Александр Бойцов