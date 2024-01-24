Губернатор Орловской области Клычков сообщил о новых сбитых беспилотниках ВСУ

Фото: официальный сайт Кремля
Беспилотники обезврежены утром над Орлом, сообщил губернатор области Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал Клычков у себя в Telegram-канале.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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