Над Тульской областью сбили украинский беспилотник — МО РФ

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В субботу, 20 января, в небе над Тульской областью был уничтожен беспилотник ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 23:50 20 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Тульской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы, экстренные службы ведут работу.
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Диана Аванесян