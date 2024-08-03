Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника

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Украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) врезался в жилой дом под Орлом, информирует Telegram-канал Shot.
По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Жилина на Яблоневой улице. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
В ночь на субботу, 3 августа, в Ростовской области зафиксировали удары беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над регионом.
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Александр Климов