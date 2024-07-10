В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар

По делу о мошенничестве до 5 сентября арестовали бывшего главу Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова, уволенного после терактов в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила начальник пресс-службы республиканского Верховного суда Зарема Мамаева.