В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба КОмлесхоза МО
Пожар произошёл 9 июля на территории Запутновского участкового лесничества в одном километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского городского округа, тушение заняло более шести часов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание на площади 0,2 гектара было обнаружено с помощью системы видеомониторинга, на место немедленно отправились лесные пожарные. Площадь пожара выросла до 0,23 га. Борьба с огнём длилась шесть часов с небольшим. В тушении участвовали девять человек, было задействовано семь единиц техники», — говорится в сообщении.Уточняется, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.
В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за поджог, приведший к лесному пожару, для физлиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.
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