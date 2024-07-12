В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя

Видео: пресс-служба Комлесхоза мО
Пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий, площадь возгорания составила 0, 23 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при помощи системы видеомониторинга. На место немедленно направили одиннадцать человек из лесопожарных формирований, в тушении также было задействовано пять единиц техники. На ликвидацию пожара ушло почти четыре часа», — говорится в сообщении.Пожар был низовым и возник из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, физлицо ждёт штраф в размере до 60 тысяч рублей, штраф для должностных лиц составляет до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателям грозит до десяти лет лишения свободы.
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