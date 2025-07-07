Губернатор Саратовской области раскрыл подробности о взрыве газа в жилом доме

07 июля 2025, 14:34

При взрыве бытового газа в Ершове разрушены три квартиры на 5 этаже жилого дома

Фото: iStock/DmyTo

Власти Саратовской области прокомментировали взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове.