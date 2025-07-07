Губернатор Саратовской области раскрыл подробности о взрыве газа в жилом доме
Власти Саратовской области прокомментировали взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове.
Около 14:20 (13:20 мск) прогремел взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Космонавтов, в результате чего вспыхнул пожар, сообщается в Telegram-канале администрации Ершовского района.
Губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале написал, что повреждения получили три квартиры. В результате взрыва и пожара никто не пострадал.
Глава Саратовской области добавил, что произошло частичное обрушение на последнем этаже. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, организована эвакуация жильцов.
В ГУ МЧС России по региону добавили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и выбиты стёкла.
Прокуратура Ершовского района организовала проверку.
Читайте также: