Губернатор Саратовской области раскрыл подробности о взрыве газа в жилом доме

При взрыве бытового газа в Ершове разрушены три квартиры на 5 этаже жилого дома
Фото: iStock/DmyTo

Власти Саратовской области прокомментировали взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове.



Около 14:20 (13:20 мск) прогремел взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Космонавтов, в результате чего вспыхнул пожар, сообщается в Telegram-канале администрации Ершовского района.

Губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале написал, что повреждения получили три квартиры. В результате взрыва и пожара никто не пострадал.

Глава Саратовской области добавил, что произошло частичное обрушение на последнем этаже. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, организована эвакуация жильцов.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и выбиты стёкла.

Прокуратура Ершовского района ​организовала проверку.

Анастасия Чинкова

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