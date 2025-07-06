Под Саратовом легковушка на большой скорости въехала в компанию подростков

06 июля 2025, 20:52

В Саратовской области автомобиль въехал в толпу подростков

Фото: Istock/itsarasak thithuekthak

В городе Энгельс Саратовской области легковой автомобиль въехал в подростков, которые стояли на светофоре. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Mash.