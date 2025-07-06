Под Саратовом легковушка на большой скорости въехала в компанию подростков
В городе Энгельс Саратовской области легковой автомобиль въехал в подростков, которые стояли на светофоре. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент случился 6 июля на пересечении улиц Краснознаменной и Мира. Водитель легковушки на огромной скорости совершал на дороге «петли». Но в какой-то момент лихач, двигаясь по встречной полосе, начал уходить от столкновения с мусоровозом. Виляя из стороны в сторону, он попал в занос и снёс троих детей, стоявших у светофора.
В результате наезда автомобиля «ВАЗ 2110» несовершеннолетняя девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а ещё одного пострадавшего срочно доставили в больницу. 30-летнего водителя легковушки задержали. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним работают следователи.
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