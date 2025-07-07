В Нижегородской области обрушился мост вместе с машиной пожарных-добровольцев

07 июля 2025, 08:18

Фото: iStock/DmyTo

В Нижегородской области обрушился деревянный мост, отрезав деревню Борисово от города Бор. В момент падения по переправе двигалась пожарная машина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.