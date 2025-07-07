В Нижегородской области обрушился мост вместе с машиной пожарных-добровольцев
В Нижегородской области обрушился деревянный мост, отрезав деревню Борисово от города Бор. В момент падения по переправе двигалась пожарная машина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Бригада пожарных-добровольцев направлялась в поселок Осинки, где была угроза возгорания из-за искрящегося электропровода. При переезде деревянного моста его конструкции не выдержали, из-за чего автомобиль опрокинулся в водоем.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Специалисты электросетей устранили обрыв на проводах. На месте происшествия находятся представители администрации.
Перед этим сообщалось, что на стройплощадке в Москве произошёл серьезный взрыв грузовика. В «КамАЗе» неожиданно вспыхнула и загорелась кабина.
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