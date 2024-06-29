Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ с ATACMS

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На утро 29 июня в больницах Севастополя продолжают находиться 23 человека, пострадавших в результате украинского обстрела, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что в московские больницы для лечения были отправлены 12 детей и 10 взрослых из Севастополя. Состояние трех пациентов, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. У двенадцати пациентов средняя тяжесть, у семерых — легкая.
В Москве пострадавших распределили по Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другим клиникам.
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Артем Кузьмин