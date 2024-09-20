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В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу

В деревне Апаринки пожар охватил 5 000 квадратных метров здания
20 сентября 2024, 00:59
Фото: istock/Kara Capaldo

Фото: istock/Kara Capaldo

В деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров.

На месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники, сообщает МЧС.

Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но пожарные продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. О пострадавших и ущербе на данный момент информация не поступала.



Ранее сообщалось, что в Огудневском участковом лесничестве произошел пожар, очаг возгорания находился в двух километрах от села Душоново городского округа Щёлково, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области. Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Ведётся поиск виновных в поджоге.


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#мчс
#пожарные
#происшествия
Оценены риски новых взрывов гаджетов по всему миру
Политолог Кузнецов оценил вероятность новых взрывов гаджетов по всему миру
20 сентября 2024, 01:22

Фото: istock/Ivan Marjanovic

После недавних взрывов пейджеров и других устройств в Ливане возможны новые подобные инциденты по всему миру.
Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил политолог и руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов.

Кузнецов подчеркнул, что израильская разведка «Моссад» могла организовать массовое производство гаджетов с функцией подрыва.

«Завод вряд ли выпускал всего лишь несколько тысяч пейджеров и радиостанций, вероятно, производство велось годами, и неизвестно, что еще могло быть создано», – отметил эксперт.
Он также предупредил, что современные системы безопасности, такие как металлодетекторы и сканеры, не способны выявить устройства с подобными функциями. Разработка новых технологий может занять несколько лет, что создает риск повторения подобных происшествий в разных странах.

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#гаджеты
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Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции
Губернатор Соколов опроверг слухи о «взрыве» на электроподстанции в Кирове
20 сентября 2024, 01:20

Фото: istock/Алексей Кравчук

Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг распространяющиеся слухи о взрыве на электроподстанции в Кирове.
В своем видеообращении Соколов пояснил, что причиной происшествия стало падение дерева на линию электропередачи, что привело к короткому замыканию и яркой вспышке.

Слухи о взрыве появились поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах, утверждавших, что в районе улицы Блюхера произошел взрыв в трансформаторной будке, оставивший многие дома без света.

«Никаких взрывов на подстанциях не происходило. Было падение дерева, вспышка и возгорание, что и вызвало панику среди населения», – заверил Соколов.
Энергетики уже работают над устранением последствий, переключая потребителей на альтернативные линии. Власти обещают полностью восстановить электроснабжение в течение ближайшего часа. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации.

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#возгорание
#происшествия
#электричество
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Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО
Адвокат Мусаев: экс-замминистра обороны Иванов адаптировался к жизни в СИЗО
20 сентября 2024, 00:47

Фото: istock/Maddie Red Photography

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе.
Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев, передает РИА Новости.

«Он привык к изменившимся условиям жизни, и его положение не отличается от других арестантов», – рассказал Мусаев.
Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.

На прошедшем заседании Басманный суд Москвы продлил арест Иванова до 23 декабря. Адвокаты пытались добиться его перевода под домашний арест или ограничения определенных действий, однако суд оставил прежнюю меру пресечения.

Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан в апреле текущего года и арестован по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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#суд
#арест
#рф
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В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
Власти Одессы подписали распоряжение о сносе памятника Пушкину
19 сентября 2024, 23:22

Фото: istock/konstantinks

Власти Одессы приняли решение о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил подписание соответствующего распоряжения.

«Подписано распоряжение о его сносе, и мы его будем сносить», – заявил Кипер в интервью для YouTube-канала «Сила городов».
Примечательно, что еще в августе мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса, аргументируя это тем, что памятник является важной частью культурного наследия города. Он также напомнил, что монумент был установлен на средства самих горожан.

Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.

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#памятник
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#одесса
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Русская мафия, стриптиз и вампиры: Почему полиция почти 30 лет не может найти пропавшую журналистку
19 сентября 2024, 22:22

Фото: iStock/DedMityay

В июле 1996 года в штате Нью-Джерси пропала журналистка Сьюзан Уолш, известная своими материалами о русской мафии, стриптизе и вампирских сектах. Уже почти 30 лет никто не знает где она, а расследование из раза в раз заходит в тупик.
О подробностях загадочной истории, подозреваемых и версиях случившегося — в материале «Радио 1».

Внезапное исчезновение

Все произошло 16 июля 1996 года в городе Натли, когда 36-летняя Сьюзан Уолш отошла позвонить по таксофону. Дома остались ее парень, бывший муж и сын, которых она заверила, что скоро вернется.

Позвонила ли она в тот день кому-нибудь, так и осталось загадкой — записи с общественного телефона тогда не были доступны. Женщина пропала без вести.
Фото: iStock/yavorskiy

Первой забили тревогу ее друзья, которые не смогли связаться с подругой и отправились к ней домой. Первое, что бросилось им в глаза — наглухо закрытые окна и двери, хотя на улице стояла изнурительная жара. Домашние в это время ушли за покупками.

Спустя сутки бывший муж пропавшей сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители взялись за дело.

Русская мафия, стриптиз и секта вампиров

Карьера Уолш была полна неожиданных поворотов. В студенчестве, учась на журналиста, девушка подрабатывала стриптизершей. Именно эта часть биографии и помогла ей в написании громких материалов в будущем.

После учебы она стала писать о торговле и промышленности, однако спустя шесть лет из-за проблем с деньгами снова вернулась к стриптизу и поступила на магистратуру. Во время учебы она также писала статьи в порно-журналах. Окончив магистратуру, Уолш удалось попасть на стажировку в крупный журнал, где ей наконец удалось раскрыть свой журналистский талант.
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В 1994 году она вместе с наставником выпустила громкую статью о наплыве российских стриптизерш в американские бары. Устроившись под прикрытием в один из них, Уолш удалось узнать, что иммигранток в секс-индустрию обманом завлекала русская мафия.
«Менеджеры этих стрип-клубов начали вставать на сторону российских танцовщиц и выступать против их менеджера из России, это было как бы столкновение двух группировок. Сьюзан, конечно же, это понравилось, она забралась в самый эпицентр всего этого», — поделился ее коллега.
Следующим крупным материалом стала статья о вампирских сектах Нью-Йорка, участники которых якобы пьют краденую из больниц человеческую кровь. Энтузиазм, с которым Уолш приступила к работе, в итоге сыграл с ней злую шутку. Расследование получилось подробным, но слишком уж субъективным, так как она верила слишком многим байкам сектантов. Газета отказалась выпускать статью и жизнь пошла под откос — Уолш снова вернулась к стриптизу.

Сталкер, побег или бытовуха

Незадолго до своего исчезновения женщина жаловалась родным на сталкера. Она заявила, что ее преследует незнакомый мужчина или даже русская мафия — полиция ухватилась за эту ниточку. Тем более о случившемся узнали СМИ и газеты стали пестреть заголовками о вампирах, русской мафии и жестоких любовниках.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Однако вскоре след оказался ложным — ни одна из версий не подтвердилась. Полицейские стали все больше полагать, что журналистка добровольно ушла из дома. Тем более множество свидетелей стали заявлять, что видели Уолш в разных уголках города.

Одной из таких свидетельниц стала проститутка, рассказавшая такие детали из жизни Уолш, о которых могла узнать лишь в личной беседе. По ее словам, она работала вместе с журналисткой на улицах города. Женщина якобы не хотела возвращаться домой и жила две недели у свидетельницы, пока не ушла.

Однако даже эта зацепка так и не смогла ни к чему привести. Полиции не удалось найти убедительных доказательств того, что проститутка и многочисленные свидетели говорили именно о Уолш, а не ком-то еще. Многие считали, что заявители просто хотели получить награду за свидетельскую информацию.

Алкоголь, наркотики и препараты

В пользу версии о добровольном уходе из дома, говорили и пристрастия Уолш. По словам близких, журналистка за пару недель до исчезновения снова подсела на спиртное и наркотики после долгих лет завязки. Родственники рассказывали и о сильных препаратах от тревоги, которые замечали у пропавшей.

Плюсом к зависимостям у Уолш были серьезные проблемы со здоровьем. Она жаловалась на проблемы с легкими, бронхами и язву желудка. Говорила, что годы работы стриптизершей дают о себе знать.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Одна из подруг рассказала, что Уолш за пару дней до пропажи вслух мечтала о том, чтобы начать новую жизнь — бросить стриптиз, забрать сына и бежать с ним во Флориду.

Однако большинство родственников заверяет, что женщина в одиночку не могла уйти из дома. Ее любовь и привязанность к сыну, заметные каждому, не позволили бы ей это сделать.

Девять лет спустя

Новые подвижки в деле о пропаже Уолш появились спустя девять лет после произошедшего. В 2005 году за него взялся новый главный детектив города, который рассчитывал зарекомендовать себя перед начальством и оправдать свое назначение на пост.

Изучив все имеющиеся материалы дела, он заметил необычные факты — кошелек, удостоверение и личные вещи Уолш оставила дома, что кажется нелогичным поступком, если она действительно намеревалась бежать. Также он обратил внимание на вырванную страницу с июлем в календаре журналистки, куда она подробно записывала свои планы. Именно в этот месяц пропала женщина.
Фото: iStock/DedMityay

Детектив отправился к Уолш домой, чтобы еще раз все изучить, но бывший муж пропавшей не стал его пускать. Однако полицейский не посчитал это подозрительным, подумав, что экс-супруг журналистки просто устал от этого дела и не пытается ничего скрыть. Вскоре дело опять заглохло.

Суд с полицией

В 2020 году брат пропавшей подал на департамент полиции в суд. Он потребовал предоставить ему материалы дела, чтобы убедиться в том, что правоохранители действительно продолжают расследование 20-летней давности, а не отложили его в долгий ящик.
Фото: iStock/gorodenkoff

В феврале 2022 года родственник выиграл суд. Однако он не стал рассказывать общественности о том, что ему удалось узнать из материалов дела.
«Это решение поможет оставшимся родственникам и друзьям Сьюзан Уолш понять, что могло произойти с ней 26 лет назад и что полиция Натли сделала за этот длительный период времени, чтобы раскрыть дело о пропаже человека», — заявил его адвокат.
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В Красногорском лесу пресекли незаконный слёт студентов
19 сентября 2024, 22:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники подмосковного Комлесхоза помешали отдохнуть на природе студентам географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Те проигнорировали ограничения на посещение лесов и высокий класс пожарной опасности, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Несанкционированный слёт студентов начался в лесу вблизи микрорайона «Изумрудные холмы» городского округа Красногорск. Собравшихся заметили местные жители. На место выехал старший участковый лесничий с нарядом полиции и дружинниками. Пришлось прервать отдых студентов, разъяснить нормы лесного законодательства и выпроводить их из леса во избежание возгораний», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что организаторы массовых мероприятий в лесу должны обязательно уведомлять Комитет лесного хозяйства Московской области. Сделать это можно через форму обратной связи. Тогда заранее можно будет узнать об ограничениях и спланировать другое место проведения.

Между тем за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#студенты
#мгу
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#московская область
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Планировал убить еще больше ради наследства: новые подробности дела серийного отравителя из Балашихи
Жителю Балашихи, отравившего свою семью, проведут психиатрическую экспертизу
19 сентября 2024, 20:39

Фото: istock / Bjoern Wylezich

В подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра обвиняется в убийстве бабушки и друга, а также в отравлении еще семерых человек. От рук неадеквата пострадали его родители, девушка, сестра, дядя и еще два друга. В материале «Радио 1» расскажем подробности дела.

Не хотел отдавать долги

Молодой человек полгода травил мать и отчима, чтобы завладеть их квартирами. Мать Артема и ее супруг заподозрили неладное, прошли обследование, но оно не определило причину недомогания. Медик порекомендовал супругам ехать в полицию. Те обратились в Следственный комитет России.

В ходе следствия мужчина заявлял, что не хотел отдавать деньги тем, у кого брал в долг. Он брал средства у бабушки, которая умерла после отравления морсом от внука.

На кадрах с выезда на места преступления мужчина признавался, как приносил домой бабушки и дяди коробки с морсом. В упаковки он добавлял яд, который в результате и привел к смерти пожилой женщины. В остальных случаях отрава добавлялась в соль.

В один день девушка Миссюры даже попала в больницу из-за проблем с почками, хотя ранее от нее жалобы на здоровье не поступали.
Фото: istock / sudok1

Признался в массовом отравлении

Источник недомогания целого семейства стал понятен после установки камеры видеонаблюдения в квартире, где проживали родители с сыном. В поле зрения попали случаи, когда молодой человек добавлял токсичные вещества в еду матери и отчима, а также приносил им еду и напитки с добавлением ядов.

Во время обысков правоохранители изъяли у молодого человека дихлорэтан — органическое соединение, которое используют для склейки пластмасс. У Артема были найдены и другие смертельно опасные химикаты.

В СК заявили, что во всех эпизодах преступлений он сознался. Во время проверок на месте преступлений он детально рассказал о своих деяниях.

«По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди мужчине уже предъявлено обвинение, по остальным эпизодам будет предъявлено в ближайшее время. Во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду», — заявили в комитете.
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Вор, презирающий людей

Знакомые Артема отмечают, что он очень любил деньги и его несколько раз ловили на воровстве. Среди жертв были люди, у которых он брал в долг немаленькие суммы. Как сообщал StarHit, у Миссюры было пристрастие к азартным играм.

Когда в больнице оказалась его девушка, он взял на ее имя большой кредит.

«У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: "Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои"», — рассказывал журналистам один из знакомых мужчины.
Артем мало работал, иногда подрабатывал репетитором по математике. В личном блоге он публиковал агрессивные записи с обвинениями каких-то людей в ничтожности.

Помимо этого, мужчина занимался бодибилдингом. В соцсетях он публиковал фото с демонстрацией своей мышечной массы.

Миссюре назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, чтобы определить состояние его психического здоровья. Дополнительно проводится ряд комиссионных судебных медицинских и химических экспертиз.

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Участники сходки в Тутаеве под Ярославлем арестованы на семь суток
Лента.ру: суд арестовал на 7 суток 13 участников сходки в Тутаеве
19 сентября 2024, 20:28

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Суд на неделю арестовал 13 участников сходки в Тутаеве ярославского направления, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу городского суда Тутаева.
Там уточнили, что среди задержанных есть жители Ярославля, Тутаева, Рыбинска, а также Некоузского Ярославского и Рыбинского областных районов. На них составили административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Массовая драка со стрельбой произошла в Тутаеве накануне вечером, 18 сентября. По информации полицейских, на Соборной улице города собрались, по предварительным данным, вооруженные граждане.

Всего в результате инцидента были задержаны больше 20 человек, правоохранители изъяли травматику в количестве семи единиц.

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Экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой заменили срок на условный
19 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/Michał Chodyra

Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине Мартыновой реальный срок в 9 лет колонии на условный. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», — говорится в сообщении.
Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, в апреле 2024 года возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находилась в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали ее виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынову поймали в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет. В результате суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.

Отмечалось, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.

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