В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу

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В деревне Апаринки вспыхнул крупный пожар, который охватил площадь в 5 000 квадратных метров.
На месте происшествия работают более 40 специалистов и задействовано 14 единиц техники, сообщает МЧС.
Силы и средства для тушения огня продолжают наращиваться, чтобы справиться с возгоранием. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но пожарные продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. О пострадавших и ущербе на данный момент информация не поступала.
Ранее сообщалось, что в Огудневском участковом лесничестве произошел пожар, очаг возгорания находился в двух километрах от села Душоново городского округа Щёлково, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области. Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Ведётся поиск виновных в поджоге.
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