Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом ракете ВСУ

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Выпущенный Вооружёнными силами Украины снаряд попал в частный дом в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены стены и кровля дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Хозяин дома Антон рассказал корреспонденту издания, что ракета прошла навылет и не взорвалась. Жители дома находили в спальне. По словам владельца жилья, в соседние дома попадали в 2016, и в 2018 годах.
Ранее в России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Сейчас наша очередь настала. Бесятся, злятся, что ушли от них», — ответил собеседник на вопрос о том, почему Украина обстреливает мирные районы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак