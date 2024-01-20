Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек

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Один человек скончался в результате ночного обстрела Горловки кассетными снарядами со стороны ВСУ.
Мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.
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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
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Мария Фирсова