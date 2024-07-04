Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о двух БПЛА, упавших в одном из сёл

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
На территорию села Московское в Изобильненском районе Ставропольского края упали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что инцидент произошёл ранним утром. Он также добавил, что в результате падения БПЛА никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила, все системы работают в штатном режиме. Владимиров обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Тамбовской областями.
Читайте также:
МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля
Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Александр Бойцов