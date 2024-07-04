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МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля

04 июля 2024, 07:49
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Ночью 4 июля российские дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима атаковать регионы РФ. Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над тремя областями.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники российского оборонного ведомства уточнили, что два БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Брянской области, по одному — над Белгородской и Тамбовской областью. Данных о пострадавших и последствиях атак на земле не приводится.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#рф
Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — видео
Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево
04 июля 2024, 08:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по стоянке авиационной технике на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В результате был уничтожен истребитель ВСУ МиГ-29.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, опубликовав в официальном телеграм-канале соответствующие кадры объективного контроля. Кроме того, были уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Министерство обороны РФ уже третий день подряд отчитывается в поражении украинских военных аэродромов. Например, 2 июля групповым ракетным ударом были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 на аэродроме Миргород. 3 июля «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава.






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#истребитель
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Боец ВСУ вдохновился примером угнавшего танк сослуживца и сдался в плен
04 июля 2024, 08:25

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен российским военным. Он сообщил, что на этот поступок его вдохновил побег бывшего сослуживца Максима Лихачёва, который приехал в плен на угнанном танке Т-64.
В разговоре с ТАСС Прудников рассказал, что его привезли на позицию в ночь на 22 июня, сообщив, что вскоре его должен кто-то забрать. Однако проходила ночь, бойца никто не встретил. Он не знал, что ему делать. Тогда он вспомнил видео, на кадрах которого украинский солдат на танке приехал к русским и сдался.

Тогда украинец подумал, что он не хуже и тоже хочет жить. Тогда он оставил оружие, пошёл в сторону российских позиций и сдался в плен. Это происходило на Авдеевском направлении. Позже выяснилось, что солдата ВСУ оставили одного удерживать рубеж, где ранее погибло целое подразделение. Их тела были вывезены с позиции несколькими часами ранее.

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#солдат
#тела
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Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи
Беженец: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке
04 июля 2024, 06:44

Фото: iStock/Leestat

Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца.
Он рассказал, что в центре города выдавали гуманитарную помощь. В этот момент произошел артобстрел. Там пострадали люди.

«Когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: «Це не ми, це грузини», — поделился он.

Беженец добавил, что местные жители замечали в городе поляков и французов, которые всегда были готовы обстреливать поселок.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного
Рожин: в зоне СВО уничтожен португальский наемник, казнивший российского бойца
04 июля 2024, 06:38

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что военные ВС РФ уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года боевик казнил российского пленного, а после позировал с его телом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Командование Вооруженных сил Украины постоянно проявляет дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. Об этом рассказал финский наемник Ральф Сирен. По его словам, в течение 5 месяцев он не один раз чувствовал разочарование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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Губернатор Егоров: в Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет
04 июля 2024, 06:11

Фото: iStock/vadimrysev

В Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем», — написал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в трех областях Украины прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#бпла
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#операции
#лидер
#сво
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В трех областях Украины прогремели взрывы
ТСН: в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы
04 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Звягельском районе Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях страны. Об этом информирует украинский телеканал ТСН.
Сообщается, что во всех трех областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS
04 июля 2024, 05:27

Фото: iStock/aapsky

Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» в зоне СВО одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным «‎Лев».
«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки», — рассказал он.

По его словам, цель была захвачена на дальности порядка 90 километров, а поражение нанесено на 70. С момента обнаружения до поражения цели комплекс тратит не более 8 секунд. Главное преимущество ракет этого комплекса это то, что она оснащена головкой самонаведения. Установка имеет полностью автономный режим. Среди успешно пораженных «Витязем» целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт
04 июля 2024, 05:25

Фото: iStock/JessAerons

Танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону РФ, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. В России он подал документы на получение гражданства РФ.

«Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — сказала капитан полиции Татьяна Коваленко.

Сообщается, что Лихачев зачитал присягу. Сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом
Офицер «Севера»: ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов
04 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки боеприпасов и питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».
«На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС. Все, что большое и движется, бойцы группировки «Север» уничтожают», — рассказал он.

По его словам, противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения из-за плотного огня.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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