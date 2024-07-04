МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен российским военным. Он сообщил, что на этот поступок его вдохновил побег бывшего сослуживца Максима Лихачёва, который приехал в плен на угнанном танке Т-64.