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Ночью 4 июля российские дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима атаковать регионы РФ. Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над тремя областями.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники российского оборонного ведомства уточнили, что два БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Брянской области, по одному — над Белгородской и Тамбовской областью. Данных о пострадавших и последствиях атак на земле не приводится.
Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов