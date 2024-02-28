Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров

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Напомним, что ранее служба лесного хозяйства американского штата передавала информацию об эвакуации населения из нескольких городов Техаса. Пожары охватили больше 800 квадратных километров территории. В безопасные места уже вывезли жителей нескольких населенных пунктов. Еще 11 миллион человек получили сообщения о возможной эвакуации. Сотни ферм были подвержены возгоранию.
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