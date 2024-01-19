Губернатор Травников: Из-за аварий в теплосетях в Новосибирске введён режим ЧС

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В Новосибирске из-за аварий на теплотрассах введён режим чрезвычайной ситуации. На этот раз при заполнении трубопровода произошёл прорыв на Петропавловской улице.
Отмечается, что за последние сутки это уже третья авария в теплопроводящих сетях этого района. Аварийные бригады работают без устали, но не везде успевают. Из-за сбоев в работе теплосетей сдерживается подача теплоносителя и восстановление нормативного теплоснабжения в окрестных домах. К ремонтным работам на теплотрассах привлечены дополнительные бригады из соседних городов.
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Александр Бойцов