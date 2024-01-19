Губернатор Травников: Из-за аварий в теплосетях в Новосибирске введён режим ЧС

В Саратове возбудили уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила пьяный дебош на борту самолёта, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.