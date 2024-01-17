В Новосибирске пять человек пострадали в результате прорыва теплотрассы

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В Новосибирске пять человек получили ожоги в результате прорыва теплотрассы, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трубу с кипятком прорвало на улице Петропавловской. Вверх поднялся столб воды высотой в 7-8 метров. В результате, в больницу с ожогами обратились пять человек. Получили повреждения и припаркованные поблизости машины.
Также сообщается, что ещё одну трубу прорвало на новосибирской улице Сибиряков-Гвардейцев.
Ранее травмы из-за кипятка получили травмы 11 жителей Нижнего Новгорода. Труба лопнула в доме XIX века постройки на Студёной улице. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами 1-2 степени.
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Также сообщается, что ещё одну трубу прорвало на новосибирской улице Сибиряков-Гвардейцев.
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Евгения Парфентьева