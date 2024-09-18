Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных после пожара жителей Торопца. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в городе упали обломки сбитого украинского дрона. В результате этого вспыхнул пожар. Была объявлена частичная эвакуация граждан.
Также в числе поручений главы области значится обеспечение правопорядка на территории, где была проведена эвакуация населения.
В настоящее время в городе работают все экстренные службы.
Кроме того, управление Росгвардии по Тверской области сообщило, что эвакуируемые владельцы оружия могут сдать его на временное хранение в территориальные отделы лицензионно-разрешительной работы и полиции, которые расположены в городах Западная Двина и Андриаполь.
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Также в числе поручений главы области значится обеспечение правопорядка на территории, где была проведена эвакуация населения.
В настоящее время в городе работают все экстренные службы.
Кроме того, управление Росгвардии по Тверской области сообщило, что эвакуируемые владельцы оружия могут сдать его на временное хранение в территориальные отделы лицензионно-разрешительной работы и полиции, которые расположены в городах Западная Двина и Андриаполь.
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Анастасия Чинкова