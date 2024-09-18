В Тверской области приостановили работу школ и детских садов из-за атаки ВСУ

Фото: istock/maroke
В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября временно приостановлена работа школ и детских садов после ночной атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ночью беспилотники атаковали область, в результате чего губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения в Торопце, где велась оборона от дронов.
Ранее 1 сентября также сообщалось об атаке беспилотников на Тверскую область, когда системы ПВО сбили пять дронов, пытавшихся нанести удары по Конаковской ГРЭС.
Напомним, В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар. В Торопце продолжается отражение массированной атаки беспилотников, на месте работают системы ПВО и сотрудники экстренных служб.
Читайте также:
ВСУ не давали россиянам из Курской обрасти купить хлеб
Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Воздушная тревога объявлена в Киевской и восьми других областях Украины
«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — говорится в сообщении.
Ночью беспилотники атаковали область, в результате чего губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения в Торопце, где велась оборона от дронов.
Ранее 1 сентября также сообщалось об атаке беспилотников на Тверскую область, когда системы ПВО сбили пять дронов, пытавшихся нанести удары по Конаковской ГРЭС.
Напомним, В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар. В Торопце продолжается отражение массированной атаки беспилотников, на месте работают системы ПВО и сотрудники экстренных служб.
Читайте также:
ВСУ не давали россиянам из Курской обрасти купить хлеб
Над Брянской областью уничтожили еще десять БПЛА самолетного типа
Воздушная тревога объявлена в Киевской и восьми других областях Украины
Елена Перлова