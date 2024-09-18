В Тверской области приостановили работу школ и детских садов из-за атаки ВСУ

Пилоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не обладают достаточным опытом для выполнения сложных миссий на истребителях F-16, предоставленных западными странами. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.